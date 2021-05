Roberto Angelini lascia Propaganda Live | Mi prendo una pausa Chiedo scusa ancora

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) “. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e miuna”. Lo scrive su Facebook, annuncia la decisione dire, trasmissione su La7 condotta da Diego Bianchi. La decisione arriva dopo la denuncia, da parte di una sua dipendente, per lavoro in nero cosa che, come lui stesso aveva scritto su Facebook in un precedente post, gli ha causato una multa da 15mila euro.gestisce, infatti, un ristorante giapponese a Roma. Nel post dei giorni scorsi, il cantante aveva raccontato di essere “stato denunciato da un’amica alla guardia di finanza” per lavoro in nero.