Roberto Angelini lascia Propaganda Live dopo le polemiche | “Chiedo scusa”

(Di giovedì 20 maggio 2021)e si ritira per un po’ dalle scene,leche lo hanno investito nell’ultima settimana. “. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”, ha annunciato il musicista sul suo profilo Instagram postando appunto la foto di una chitarra all’interno della custodia. Era stato lo stesso, una settimana fa, a rivelare di aver ricevuto una multa da 15mila euro dalla Guardia di Finanza per aver fatto lavorare in nero un’amica nel suo ristorante a Roma.aveva definito la ragazza “pazza incattivita” e l’aveva accusata di averlo tradito. Nei giorni successivi il musicista – volto noto del ...

