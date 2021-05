Roberto Angelini lascia Propaganda Live | “Chiedo scusa | ho sbagliato Mi prendo una pausa” La polemica sui social

(Di giovedì 20 maggio 2021) “. Hoe mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e miuna”. Con queste parole, pubblicate accanto a un post sul suo profilo Instagram,, cantante e musicista ha annunciato la suadal lavoro in tv. Negli scorsi giorni, il chitarrista della nota trasmissione di La7 ‘‘, condotta da Diego Bianchi, era stato al centro delle cronache per unache aveva innescato lui stesso, parlando del ‘torto’ fattole da una ragazza – che lui chiamava “amica” – che lavorava nel suo ristorante giapponese a Roma.l’aveva definita “una pazza incattivita dalla vita“, dopo che la donna aveva denunciato il fatto che ...

HuffPostItalia : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa. Chiedo scusa ancora' - LegaSalvini : DAGOSPIA: 'IL MUSICISTA ROBERTO ANGELINI LASCIA #PROPAGANDALIVE: HA RICEVUTO UNA MULTA DA 15MILA EURO PER AVER FATT… - repubblica : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa'. E si scusa ancora dopo la bufera

Il musicistalascia Propaganda Live dopo lo scandalo della cameriera pagata a nero. 'Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa ': è stato ...lascia Propaganda Live . A distanza di quasi una settimana dalla questione Rula Jebreal (la giornalista che ha deciso di declinare l'invito nella trasmissione di La7 perché unica ...In una intervista a Domani Angelini aveva detto a proposito dei colleghi del programma: «Mi hanno detto “Ma perché non suoni e basta?”. Sui social, non erano mancate le richieste di “cancellare” Angel ...Roberto Angelini lascia Propaganda Live. A distanza di quasi una settimana dalla questione Rula Jebreal (la giornalista che ha deciso ...