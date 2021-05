Rita Dalla Chiesa, terribile lutto: l’addio straziante su Ig – FOTO (Di giovedì 20 maggio 2021) Un lutto tremendo ed inspiegabile quello che ha travolto Rita Dalla Chiesa: la conduttrice ha dovuto dire addio alla giovane cognata Rita Dalla ChiesaPoche ore fa, Rita Dalla Chiesa ha annunciato una drammatica scomparsa che sicuramente la segnerà per il resto della vita. La conduttrice e giornalista ha perso la cognata Emilia, moglie di suo fratello Nando, a cui era molto legata. La donna è morta a causa di una malattia “feroce”, come lei la definisce e prima di darle l’ultimo saluto ha voluto dedicarle un dolce pensiero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa ... Leggi su formatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Untremendo ed inspiegabile quello che ha travolto: la conduttrice ha dovuto dire addio alla giovane cognataPoche ore fa,ha annunciato una drammatica scomparsa che sicuramente la segnerà per il resto della vita. La conduttrice e giornalista ha perso la cognata Emilia, moglie di suo fratello Nando, a cui era molto legata. La donna è morta a causa di una malattia “feroce”, come lei la definisce e prima di darle l’ultimo saluto ha voluto dedicarle un dolce pensiero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

