Riscossione cartelle esattoriali: nuovo rinvio al 30 giugno nel Sostegni bis (Di giovedì 20 maggio 2021) La macchina della Riscossione cartelle esattoriali rimarrà ferma fino a giugno. Questa una delle novità dell’ultima bozza circolante del Decreto Sostegni bis, che verrà annunciato oggi 20 maggio in conferenza stampa dal premier Mario Draghi. L’ulteriore rinvio dal 30 giugno della Riscossione e notifica delle cartelle era stata una delle principali misure, annunciate anche dal Ministero dell’economia nelle scorse settimane con una nota ufficiale. Uno slittamento di due mesi. In breve cosa potrebbe cambiare sul fronte Riscossione e cosa cambietà con certezza. rinvio cartelle esattoriali a giugno Prima grande novità è rinvio della ripresa ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 20 maggio 2021) La macchina dellarimarrà ferma fino a. Questa una delle novità dell’ultima bozza circolante del Decretobis, che verrà annunciato oggi 20 maggio in conferenza stampa dal premier Mario Draghi. L’ulterioredal 30dellae notifica delleera stata una delle principali misure, annunciate anche dal Ministero dell’economia nelle scorse settimane con una nota ufficiale. Uno slittamento di due mesi. In breve cosa potrebbe cambiare sul frontee cosa cambietà con certezza.Prima grande novità èdella ripresa ...

