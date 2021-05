Ripresa la trattativa per il rinnovo del Ccnl Aias. Ugl Salute: “Soddisfatti, ora tempi brevi per una firma attesa da nove anni” (Di giovedì 20 maggio 2021) Una delegazione della Ugl Salute, composta dal Segretario nazionale Gianluca Giuliano, dal Vice Segretario nazionale Carmelo Urzì e dal Dirigente nazionale Valerio Franceschini, ha incontrato questa mattina a Roma i vertici dell’Aias per discutere del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. “Siamo Soddisfatti della Ripresa di questa trattativa – dichiarano i sindacalisti – che ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 20 maggio 2021) Una delegazione della Ugl, composta dal Segretario nazionale Gianluca Giuliano, dal Vice Segretario nazionale Carmelo Urzì e dal Dirigente nazionale Valerio Franceschini, ha incontrato questa mattina a Roma i vertici dell’per discutere deldel Contratto collettivo nazionale di lavoro. “Siamodelladi questa– dichiarano i sindacalisti – che ... L'articolo UGL SICILIA.

