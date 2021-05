Rimborsi spese gonfiati | sospesi tre arbitri di Serie A

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Procura federale della Figc è al lavoro per accertare presunte alterazioni suinel settore arbitrale. Lo riporta l’Ansa. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre un mese fa, è atteso a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell’Aia, la Figc si è subito L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi spese

Nota ufficiale dell'AIA in merito all'indagine della Procura Federale sui rimborsi arbitrali: In attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa e come ...Rimborsi alterati nel settore arbitrale. E' il tema della clamorosa indagine che sta scuotendo l'opinione pubblica in queste ore. Come riferisce Adnkronos, "la Procura ...