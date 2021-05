Riconoscete il ragazzo in foto? Oggi è un vero professionista

Leggi su youmovies

(Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nellagrafia pubblicata da Emma Marrone su Instagram vi è ritratto ungià molto famoso e molto amato in precedenza, riuscite a riconoscerlo? Emma Marrone, amata e seguita cantante, continua a stupire e questa volta per ricordare ai tanti seguaci che un nuovo tour sta per iniziare ha pubblicato una splendidacon l’intera