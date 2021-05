“Riaprire il caso”. Yara Gambirasio, la notizia dai legali di Massimo Bossetti: “Riesame dei reperti” (Di giovedì 20 maggio 2021) Si torna a parlare della povera morte di Yara Gambirasio, la ragazza di Brembate di Sopra, scomparsa durante la serata del 26 novembre 2010 e ritrovata il 26 febbraio 2011. La giovane Yara aveva soltanto 13 anni. Unico condannato in via definitiva è Massimo Bossetti. Ed è proprio lui, tramite la sua difesa, che ha chiesto ai giudici della Corte d’Assise di Bergamo di poter esaminare i reperti che hanno portato alla sentenza di condanna: i giudici si sono però riservati di decidere sulla richiesta dei legali del muratore. Nella richiesta, gli avvocati di Bossetti, hanno parlato di “confronto acceso” in aula e hanno detto che la Procura ha definito “degli scartini” i reperti diversi dalla traccia 31G 20, con il Dna trovato sui leggins ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Si torna a parlare della povera morte di, la ragazza di Brembate di Sopra, scomparsa durante la serata del 26 novembre 2010 e ritrovata il 26 febbraio 2011. La giovaneaveva soltanto 13 anni. Unico condannato in via definitiva è. Ed è proprio lui, tramite la sua difesa, che ha chiesto ai giudici della Corte d’Assise di Bergamo di poter esaminare iche hanno portato alla sentenza di condanna: i giudici si sono però riservati di decidere sulla richiesta deidel muratore. Nella richiesta, gli avvocati di, hanno parlato di “confronto acceso” in aula e hanno detto che la Procura ha definito “degli scartini” idiversi dalla traccia 31G 20, con il Dna trovato sui leggins ...

