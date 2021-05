Riaperture, ristoranti e matrimoni: regole e linee guida (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) – Riaperture ristoranti al chiuso e matrimoni: ecco le regole delle regioni. Dopo il varo del decreto da parte del governo Draghi con le misure urgenti sull’emergenza da covid-19, la Conferenza delle Regioni ha aggiornato le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) –al chiuso e: ecco ledelle regioni. Dopo il varo del decreto da parte del governo Draghi con le misure urgenti sull’emergenza da covid-19, la Conferenza delle Regioni ha aggiornato leper la ripresa delle attività economiche e sociali. Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà ...

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - fanpage : Ogni settore avrà delle linee guida per una riapertura in sicurezza. Tutte le novità. - zazoomblog : Riaperture ristoranti e matrimoni: regole e linee guida - #Riaperture #ristoranti #matrimoni: - lifestyleblogit : Riaperture, ristoranti e matrimoni: regole e linee guida - -