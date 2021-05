Rete cyber, il Parlamento Ue dice sì. Italia già al lavoro (Di giovedì 20 maggio 2021) Nessun emendamento, nessuna obiezione. Mercoledì sera la plenaria del Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo, in seconda lettura, al regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza – che avrà sede a Bucarest e il cui consiglio direttivo “ombra” si è riunito per la prima volta un mese fa – e la Rete dei centri nazionali di coordinamento. Nei prossimi giorni (probabilmente a metà della prossima settimana) il regolamento verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Poi scatterà il conto alla rovescia: gli Stati membri avranno sei mesi di tempo per individuare l’istituto nazionale che si collegherà con il centro di Bucarest. LA SODDISFAZIONE UE “Specialmente in tempi in cui gran parte delle nostre attività quotidiane si svolgono online, diventa ancora più ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Nessun emendamento, nessuna obiezione. Mercoledì sera la plenaria deleuropeo ha dato il via libera definitivo, in seconda lettura, al regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza – che avrà sede a Bucarest e il cui consiglio direttivo “ombra” si è riunito per la prima volta un mese fa – e ladei centri nazionali di coordinamento. Nei prossimi giorni (probabilmente a metà della prossima settimana) il regolamento verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Poi scatterà il conto alla rovescia: gli Stati membri avranno sei mesi di tempo per individuare l’istituto nazionale che si collegherà con il centro di Bucarest. LA SODDISFAZIONE UE “Specialmente in tempi in cui gran parte delle nostre attività quotidiane si svolgono online, diventa ancora più ...

