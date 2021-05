Repubblica | che bello non sentire più le voci degli allenatori che rimbombano nel cemento

Advertising

CarloCalenda : E che vuoi che sia. Ma soprattutto quando bandirà, come promesso, il diesel rottamerà anche autobus comprati? A Rom… - repubblica : Alcuni utenti hanno criticato i nostri articoli e in generale la nostra copertura sulla crisi israelo-palestinese:… - AndreaOrlandosp : Oggi il ricordo del Professor Massimo D’Antona e con lui, di tutti coloro che hanno donato le proprie energie e il… - Paul19326668 : @eziomauro @repubblica Esatto ... Facciamo grande sorela che e meio - Piratasocia1 : RT @informapirata: La denuncia del MEP @EuropeanPirates @vonpecka e del MEP tedesco dei @Greensefa @daniel_freund sulla scandalosa gestione… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica che

la Repubblica

"Gli interventi di edilizia socialesaranno finanziati avranno caratteristiche di alta sostenibilità e dovranno rispondere ai criteri di efficientamento energetico degli edifici, secondo i ...L'istituto di statistica stima per il mese di marzo 2021l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni cresca del 3,6% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre 2021 la ...Ma tra otto mesi il mio mandato termina: io sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi» Va ringraziato il presidente Mattarella per il grande lavoro che ha fatto in questi 7 anni, soprattutto nel ...Come riporta 'La Repubblica', sarebbe stato messo in atto un tentativo di truffa usando i nome di Arault (LVHM) e della società Milan. Gli inquirenti stanno valutando un'ipotesi ...