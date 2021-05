Report allenamento: palestra e lavoro personalizzato per Koulibaly, torna in campo Ghoulam (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Napoli sta preparando la sfida contro l’Hellas Verona, decisiva per la qualificazione in Champions League che chiuderà la Serie A. Gli azzurri si sono allenati stamattina al Training Center di Castel Volturno, di seguito il Report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club: “La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello e possesso palla a tema.Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Koulibaly ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo. lavoro in palestra e campo per Ghoulam”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Napoli sta preparando la sfida contro l’Hellas Verona, decisiva per la qualificazione in Champions League che chiuderà la Serie A. Gli azzurri si sono allenati stamattina al Training Center di Castel Volturno, di seguito ildell’pubblicato sul sito ufficiale del club: “La squadra si è allenata sul1 iniziando la sessione con una fase di torello e possesso palla a tema.Successivamente esercitazione tattica e partita aridotto.ha svoltoinininper”.

