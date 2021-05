Renato Carosone, l’indimenticabile voce della musica napoletana (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 20 maggio 2001 scompariva Renato Carosone. L’artista napoletano ha segnato la musica italiana del Dopoguerra con brani come Tu vuò fà l’americano e ‘O sarracino. Sono passati vent’anni dalla morte di Renato Carosone. Era infatti il 20 maggio 2001 quando il popolare cantante partenopeo si spegneva a Roma. Aveva 81 anni. La vita per la musica Nato a Napoli nel 1920, all’anagrafe Carusone. Il piccolo suona fin da piccolo il pianoforte della madre: la donna purtroppo quando Renato ha soli 7 anni. Il padre lo spinge a studiare musica, visto l’innato talento del figlio. A soli 14 anni scrive la sua prima composizione per pianoforte. L’anno successivo viene scritturato dal teatrino dell’Opera dei Pupi, dove guadagna cinque lire ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 20 maggio 2001 scompariva. L’artista napoletano ha segnato laitaliana del Dopoguerra con brani come Tu vuò fà l’americano e ‘O sarracino. Sono passati vent’anni dalla morte di. Era infatti il 20 maggio 2001 quando il popolare cantante partenopeo si spegneva a Roma. Aveva 81 anni. La vita per laNato a Napoli nel 1920, all’anagrafe Carusone. Il piccolo suona fin da piccolo il pianofortemadre: la donna purtroppo quandoha soli 7 anni. Il padre lo spinge a studiare, visto l’innato talento del figlio. A soli 14 anni scrive la sua prima composizione per pianoforte. L’anno successivo viene scritturato dal teatrino dell’Opera dei Pupi, dove guadagna cinque lire ...

Advertising

twgiuse : RT @rockolpoprock: Un ricordo di Renato Carosone - rockolpoprock : Un ricordo di Renato Carosone - BGarattini : “Tu vuo' fa' l'americano 'Mericano, 'mericano Ma si' nato in Italy Sient' a mme, nun ce sta niente 'a fa' Ok, napul… - NicolaConcilio : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2001 m. Renato Carosone, cantautore Ha il merito di anticipare il periodo in cui la musica pop vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Carosone Sanremo, The Brilliant Tina Linetti's torna ad esibirsi ... un repertorio ricco di brani italiani conosciuti in tutto il mondo e scritti da grandi autori della canzone italiana come Domenico Modugno, Renato Carosone, Fred Buscaglione, Totò, Alberto ...

Draghi premier senza partito: un'alleanza nel suo nome? Dopo i confetti/Só asciut'i difetti, cantava Renato Carosone una cinquantina d'anni fa. E, ora, si può dire che dopo i 'confetti' (l'insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi e l'approvazione del Recovery Plan - diventato nel frattempo Pnrr, ...

Renato Carosone, l'indimenticabile voce della musica napoletana News Mondo Giovedì 20 maggio Se ne andava 20 anni fa Renato Carosone, uno degli artisti più originali del panorama musicale italiano del ventesimo secolo. Nato a Napoli il 3 gennaio 1920, Carosone iniziò a studiare musica da bamb ...

Napoli: vent’anni fa moriva Renato Carosone Napoli: vent'anni fa moriva Renato Carosone. Una nuova targa al posto di quella scomparsa, dedicata all'artista ...

... un repertorio ricco di brani italiani conosciuti in tutto il mondo e scritti da grandi autori della canzone italiana come Domenico Modugno,, Fred Buscaglione, Totò, Alberto ...Dopo i confetti/Só asciut'i difetti, cantavauna cinquantina d'anni fa. E, ora, si può dire che dopo i 'confetti' (l'insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi e l'approvazione del Recovery Plan - diventato nel frattempo Pnrr, ...Se ne andava 20 anni fa Renato Carosone, uno degli artisti più originali del panorama musicale italiano del ventesimo secolo. Nato a Napoli il 3 gennaio 1920, Carosone iniziò a studiare musica da bamb ...Napoli: vent'anni fa moriva Renato Carosone. Una nuova targa al posto di quella scomparsa, dedicata all'artista ...