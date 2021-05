Regioni in zona bianca: quali sono e da quando? (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo che il governo Draghi ha modificato i parametri per il passaggio da un colore all’altro, passare in zona bianca è diventato più agevole. Il parametro preso in considerazione è quello dell’essere al di sotto dei 50 casi ogni 100.000 abitanti da almeno tre settimane consecutive. Le prime Regioni a passare in zona bianca, se il trend viene confermato, potrebbero essere Friuli-Venezia-Giulia, Molise e Sardegna. Ma cosa prevede la zona bianca? In primis, niente più coprifuoco ma soprattutto, le attività possono riprendere i loro normali ritmi pre-pandemia. A restare, solo misure minime: ovvero distanziamento e mascherine. Inoltre, dal 7 giugno sarebbe il turno di Abruzzo, Veneto e Liguria. Mentre dal 14 giugno potrebbe toccare a Lazio, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo che il governo Draghi ha modificato i parametri per il passaggio da un colore all’altro, passare inè diventato più agevole. Il parametro preso in considerazione è quello dell’essere al di sotto dei 50 casi ogni 100.000 abitanti da almeno tre settimane consecutive. Le primea passare in, se il trend viene confermato, potrebbero essere Friuli-Venezia-Giulia, Molise e Sardegna. Ma cosa prevede la? In primis, niente più coprifuoco ma soprattutto, le attività posriprendere i loro normali ritmi pre-pandemia. A restare, solo misure minime: ovvero distanziamento e mascherine. Inoltre, dal 7 giugno sarebbe il turno di Abruzzo, Veneto e Liguria. Mentre dal 14 giugno potrebbe toccare a Lazio, ...

