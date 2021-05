Regione | Fratelli d’Italia ritira il PdL sul Parco Agricolo Sud Milano | Di Marco M5S | «risultato importante dopo le bocciature del territorio»

Advertising

MariellaLanzala : Ma di cosa parli?Le condizioni della nostra regione sono da terzo mondo e pensi al ponte sullo stretto, al centro d… - Destradipopolo : LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE #PARIOpportunità’ DELLA REGIONE #MARCHE DI FRATELLI D’ITALIA CHE SPIEGA “IN CUCINA… - CARONTEII : RT @Lucrezi97533276: Presidente pari opportunità regione Marche, ovviamente Fratelli d’Italia “ la donna si occupa di casa e famiglia “ ...… - Daviderel4 : RT @Lucrezi97533276: Presidente pari opportunità regione Marche, ovviamente Fratelli d’Italia “ la donna si occupa di casa e famiglia “ ...… - ManciFlorindo : RT @Lucrezi97533276: Presidente pari opportunità regione Marche, ovviamente Fratelli d’Italia “ la donna si occupa di casa e famiglia “ ...… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Fratelli

La Stampa

Alla Camera i deputati di FI sono 88, 132 della Lega, 36 did'Italia, 15 di Cambiamo! e ... tre per ognitranne uno per la Valle d'Aosta. E siccome 15 regioni su 20 sono guidate dall'...Il presidente del teatro udinese, Giovani Nistri, ha rivolto un ringraziamento allae al ... il recital per due pianoforti deiLucas & Arthur Jussen, lo stesso Massimo Popolizio con ...Fratelli d’Italia, come ampiamente prevedibile, rosicchia sempre più voti alla Lega di Salvini (entrata in maggioranza con il governo Draghi), e avanza forte nei sondaggi. L’ultimo in ordine è quello ...L'Aula impegna la Giunta ad adottare tutte le azioni necessarie, per accelerare il piano di rilancio delle attività legate al trasporto aereo e al suo indotto ...