Reggio Emilia amara per l’Atalanta: la Coppa Italia la alza la Juventus (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Mapei Stadium non sembra portare fortuna ai colori nerazzuri. La Juventus si è infatti confermata regina della Coppa Italia superando per 2-1 l’Atalanta e alzando così nuovamente un trofeo nell’impianto di Reggio Emilia dopo la SuperCoppa Italiana conquistata a gennaio. Come avvenuto a Roma già due anni fa contro la Lazio, gli orobici si sono dovuti arrendere in finale, mancando ancora una volta il salto di qualità che avrebbe permesso agli uomo di Gasperini di aggiudicarsi un trofeo che manca ormai dal lontano 1963. In terra Emiliana i bergamaschi partono molto forte, disputando un primo tempo davvero promettente. L’avvio sprint non basta ai nerazzurri che vengono freddati dal primo tiro bianconero ad opera di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Mapei Stadium non sembra portare fortuna ai colori nerazzuri. Lasi è infatti confermata regina dellasuperando per 2-1ndo così nuovamente un trofeo nell’impianto didopo la Superna conquistata a gennaio. Come avvenuto a Roma già due anni fa contro la Lazio, gli orobici si sono dovuti arrendere in finale, mancando ancora una volta il salto di qualità che avrebbe permesso agli uomo di Gasperini di aggiudicarsi un trofeo che manca ormai dal lontano 1963. In terrana i bergamaschi partono molto forte, disputando un primo tempo davvero promettente. L’avvio sprint non basta ai nerazzurri che vengono freddati dal primo tiro bianconero ad opera di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza valida 'esclusivamente nella giornata d… - poliziadistato : Sequestrati 9 immobili in provincia Reggio Emilia, terreni, ditte edili, conti e auto per un valore di oltre 1 mili… - JuventusTV : LIVE ???? IN DIRETTA DA REGGIO EMILIA L'ATTESA DELLA FINALE DI #TIMVISIONCUP! - Rolfi39 : RT @Tg3web: Buona parte dell'Italia verso la zona bianca per effetto del calo costante dei nuovi positivi. Dal primo giugno anche la Valle… - 78boutique : Foto appena pubblicata @ 78 Boutique Reggio Emilia -