Reggio Calabria: sabato il webinar dal titolo "L'artista nella contemporaneità. I rapporti con il mercato e il ruolo delle gallerie" (Di giovedì 20 maggio 2021) Reggio Calabria: sabato 22 Maggio 2021, a partire dalle ore 11.00, avrà luogo il sesto webinar del ciclo "Impara l'arte e a non metterla da parte!" dal titolo "L'artista nella contemporaneità. I rapporti con il mercato e il ruolo delle gallerie"

