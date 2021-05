Reddito di emergenza, proroga fino a settembre: chi può richiederla (Di giovedì 20 maggio 2021) Buone notizie per i beneficiari del Reddito di emergenza. Dopo la prima proroga di 3 mesi, si va verso l’estensione del sussidio fino a settembre. La novità è contenuta nel Decreto Sostegni bis da 40 miliardi che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, giovedì 20 maggio. Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Buone notizie per i beneficiari deldi. Dopo la primadi 3 mesi, si va verso l’estensione del sussidio. La novità è contenuta nel Decreto Sostegni bis da 40 miliardi che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, giovedì 20 maggio. Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

