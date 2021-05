Reddito di emergenza, nuova proroga nel decreto Sostegni bis: a chi spetta e come fare domanda (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Governo è pronto a varare il nuovo piano, il decreto Sostegni Bis, con gli aiuti per sostenere le imprese e i cittadini in difficoltà, piegati dalla crisi economica, da mesi alle prese con aperture e chiusure a singhiozzi. In un’Italia che lentamente sta ripartendo, il Consiglio dei Ministri oggi dovrebbe approvare i nuovi bonus, tra incentivi auto, sgravi, imprese e agevolazioni. E’ probabile che anche il Reddito di emergenza venga prolungato, esteso fino a settembre 2021. Reddito di emergenza fino a settembre 2021 nel decreto Sostegni bis: a chi spetta Il Reddito di emergenza, con il nuovo decreto Sostegni Bis, dovrebbe essere esteso per altri 4 mesi, fino a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Governo è pronto a varare il nuovo piano, ilBis, con gli aiuti per sostenere le imprese e i cittadini in difficoltà, piegati dalla crisi economica, da mesi alle prese con aperture e chiusure a singhiozzi. In un’Italia che lentamente sta ripartendo, il Consiglio dei Ministri oggi dovrebbe approvare i nuovi bonus, tra incentivi auto, sgravi, imprese e agevolazioni. E’ probabile che anche ildivenga prolungato, esteso fino a settembre 2021.difino a settembre 2021 nelbis: a chiIldi, con il nuovoBis, dovrebbe essere esteso per altri 4 mesi, fino a ...

Advertising

gennaromigliore : Il presidente Anpal Parisi ha fallito ed sarà finalmente rimosso. Non è questione di simpatia, è questione di numer… - carlosibilia : Grazie al @Mov5Stelle è stato approvato il decreto dignità, il reddito di cittadinanza e abbiamo costruito il reddi… - fattoquotidiano : Reddito di emergenza, in 800mila hanno chiesto l’aiuto per marzo, aprile e maggio. Ma l’Inps non ha ancora versato… - CorriereCitta : Reddito di emergenza, nuova proroga nel decreto Sostegni bis: a chi spetta e come fare domanda - Anita43831698 : @INPS_it ho fatto domanda per il reddito di emergenza sono stato rifiutato ma non lavoro .. inoltre non ho reddito di cittadinanza -