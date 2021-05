Recovery | l’appello del presidente dell’Europarlamento | “Rendiamolo permanente”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Con la tanta sofferenza che c’è in Europa, bisogna usare bene il Next Generation Eu e renderlo“. Non ha dubbi ildel Parlamento europeo, David Sassoli, intervenuto sul tema delal termine di un incontro col segretario del Pd, Enrico Letta. Il piano Next Generation Eu da 750 miliardi di euro – di cui l’Italia è la maggiore beneficiaria con una maxi tranche da 200 miliardi – è fondamentale per il futuro. Già una decina di giorni addietro, Sassoli era intervenuto sullo stesso tema attraverso un video messaggio alla seduta solenne del Consiglio regionale toscano. Lo aveva fatto in occasione della Festa dell’Europa che si è svolta il 9 maggio. Conciliare crescita e sostenibilità Durante quell’intervento ilaveva espresso l’importanza del ...