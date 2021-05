Reati fiscali, genitori e sorella Renzi a processo (Di giovedì 20 maggio 2021) Con l’accusa di dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi andranno a processo i genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, nelle vesti di amministratore di fatto e di legale rappresentante della società di famiglia Eventi 6, e la sorella dell’ex presidente del Consiglio, Matilde Renzi, legale rappresentante della srl Eventi 6 nell’anno 2018. Il rinvio a giudizio è stato stabilito questa mattina dal gup del tribunale di Firenze Federico Zampaoli, accogliendo la richiesta della procura. Il processo si aprirà nel marzo del 2022. Questo nuovo filone di indagine scaturisce da precedenti inchieste degli stessi pm fiorentini sulle società dei coniugi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Con l’accusa di dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi andranno adi Matteo, Tizianoe Laura Bovoli, nelle vesti di amministratore di fatto e di legale rappresentante della società di famiglia Eventi 6, e ladell’ex presidente del Consiglio, Matilde, legale rappresentante della srl Eventi 6 nell’anno 2018. Il rinvio a giudizio è stato stabilito questa mattina dal gup del tribunale di Firenze Federico Zampaoli, accogliendo la richiesta della procura. Ilsi aprirà nel marzo del 2022. Questo nuovo filone di indagine scaturisce da precedenti inchieste degli stessi pm fiorentini sulle società dei coniugi ...

Advertising

fattoquotidiano : I genitori e la sorella di Matteo Renzi saranno processati per reati fiscali relativi alla conduzione della società… - TgLa7 : Reati fiscali, a processo genitori e sorella di #Renzi. Gup di Firenze li rinvia a giudizio - Agenzia_Ansa : I genitori e la sorella di Renzi a processo per reati fiscali #ANSA - ronzidante : RT @serebellardinel: Prima udienza davanti al tribunale di #Firenze nel marzo del 2022 per i genitori e la sorella di #Renzi! Ma basta fars… - StaraceA : RT @fattoquotidiano: I genitori e la sorella di Matteo Renzi saranno processati per reati fiscali relativi alla conduzione della società di… -