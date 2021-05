Ray Manzarek | l’architetto sonoro dei Doors | Memories

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nel giorno della morte di Rayun’importante fetta dell’ingegneria sonora, della storia del rock e della musica tutta ha perso una parte fondamentale. Sarebbe interessante esaminare, ancora oggi, la struttura del suo cervello: due emisferi perfetti, uno destinato al basso e l’altro destinato all’organo, ma non abbiamo sufficienti competenze per affidare questa memoria ai numeri e alla biologia. Ciò che possiamo fare è ascoltare tutti i dischi dei. In essi c’è. Raynon è solamente quel Rhodes Piano Bass poggiato sul Vox Continental. Questo gentile ed elegante architettoè quella spiaggia di Venice Beach, quel briefing informale sulla sabbia di fronte a un già visionario Jim Morrison durante il quale si gettano le basi per fondare una delle band più ...

kermit290179 : RT @RadioMDN: #AccaddeOggi 23 maggio 2013 ci lasciava il grande #RayManzarek tastierista e compositore dei #Doors - RadioMDN : #AccaddeOggi 23 maggio 2013 ci lasciava il grande #RayManzarek tastierista e compositore dei #Doors… - OndaMusicale : Ray Manzarek, storia e curiosità sul leggendario tastierista dei Doors - emiliorecine1 : Ray Manzarek: ''Gli antichi egizi dicevano: se dici il nome di un uomo, è vivo. Colgo l'occasione per dire,… - gianlucalive1 : Ray Manzarek, il suono, il genio armonico e tuttofare con la futura moglie Dorothy della band più iconica di sempre… -

vs The Doors Il biopic di Oliver Stone dedicato a Jim Morrison e uscito nel 1991 è stato amato e odiato da pubblico e critica. A definirlo "terribile" ci ha pensato, ...Per esempio avevano eliminato il basso ; o, meglio, lo avevano affidato all'eccezionale tastieristache, con il piano Rhodes, non faceva sentire la mancanza di quello che è, a tutti gli ...L'ultimo album dei Doors di Jim Morrison è ricco di venature di funk, blues e jazz e di un trasporto biografico senza pari.I Doors lo hanno visto tradire il jazz per il rock psichedelico. Ma a ben vedere, la musica con cui è cresciuto c'è anche lì.