Raspadori | “Emozione fortissima la fascia da capitano del Sassuolo e la convocazione con l’Italia”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una seconda parte di stagione sorprendente per Giacomo. Il giovane attaccante delsi è messo in mostra in questo finale di campionato conquistando ladel ct Mancini. A margine dell’evento Generazione S, il classe 2000 è intervenuto in conferenza stampa. “Ladidele poi la Nazionale? Sicuramente è stata un’, devo ancora entrare nell’ottica di quello che sto vivendo. Ringrazio ile chi mi ha dato questa possibilità, di rappresentare questi colori che ormai sono parte di me. La Nazionale? Una cosa grandissima, faccio fatica a capire cosa è successo. E’ il coronamento di un sogno mio ma anche dell’ambiente neroverde che ha sempre creduto nei giovani e ha ...

AGENTE ZACCAGNI - Queste le sue parole: "Ancora oggi provo granderipensando allo scudetto ... Vignato estanno dando grandi soddisfazioni non solo alla mia agenzia, ma anche e ..."Alla prima convocazione piangevo per l'" ha detto il 33enne neroverde - ora devo solo ... In casa emiliana invece,(autore del gol - vittoria con il Genoa a gennaio) ad aprile ha ...Benedetta Orsi è intervenuta per prima: “Nasco attaccante, poi negli anni sono retrocessa fino a giocare come centrale di difesa. Generazione S è un modo ulteriore per il Sassuolo di dimostrare quanto ...Giacomo Raspadori ha parlato dell’importanza del Sassuolo nella sua crescita come calciatore e come uomo Giacomo Raspadori, giovane attaccante prodigio del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa ...