Quirinale | Guzzetta | “da Mattarella a Mattarella? Il pressing durerà fino alla fine’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il freno del presidente della Repubblica Sergioalle voci che si rincorrono su una sua rielezione al, qualora si creasse un’impasse insuperabile tra le forze politiche sulla scelta del suo successore, non esclude il fatto che il candidato più probabile a succedere aresti. “Fermo restando che la decisione personale disia decisiva, non si può escludere che al momento del voto si crei una situazione analoga a quella che condusserielezione di Napolitano”, che riportò indietro gli scatoloni al. Ciò tanto più che non ci sono controindicazioni sul fronte costituzionale: “La Costituzione non si pronuncia su questo profilo. Consente ...