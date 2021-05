“Quindi è tutto vero…”: Melissa Satta e il nuovo fidanzato: prima le voci poi le foto (d’amore) (Di giovedì 20 maggio 2021) Avevamo lasciato Melissa Satta così commentata da Dandolo, che su ‘Oggi’ aveva scritto: “Nei giorni scorsi Melissa Satta ha raggiunto Napoli, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di una sua carissima amica. Sotto al Vesuvio gira voce però che la bella showgirl abbia un corteggiatore misterioso appartenente al mondo calcistico. Cederà alle sue lusinghe?” Poi è giunto a metterci lo zampino Sandro Pirotta, che a ‘Ogni Mattina’ su TV8, ha dichiarato che Melissa Stata sarebbe stata vista a cena al ristorante del noto chef Carlo Cracco a Milano. Una cena insieme all’imprenditore Mattia Rivetti, attivo del mondo della moda. Ora a fare definitivamente chiarezza è il mag Oggi. “Mattia e Melissa – come spiega Oggi – ci stanno andando con i piedi di piombo. La Satta, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Avevamo lasciatocosì commentata da Dandolo, che su ‘Oggi’ aveva scritto: “Nei giorni scorsiha raggiunto Napoli, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di una sua carissima amica. Sotto al Vesuvio gira voce però che la bella showgirl abbia un corteggiatore misterioso appartenente al mondo calcistico. Cederà alle sue lusinghe?” Poi è giunto a metterci lo zampino Sandro Pirotta, che a ‘Ogni Mattina’ su TV8, ha dichiarato cheStata sarebbe stata vista a cena al ristorante del noto chef Carlo Cracco a Milano. Una cena insieme all’imprenditore Mattia Rivetti, attivo del mondo della moda. Ora a fare definitivamente chiarezza è il mag Oggi. “Mattia e– come spiega Oggi – ci stanno andando con i piedi di piombo. La, ...

Advertising

borghi_claudio : @PenelopeVr46 @Theskeptical_ @LoreCh__ @ilBuonPeppe Con tutto il rispetto per BASSETTI che non possiamo ascoltare q… - albertoangela : Sappiamo tutto di Pompei e della sua distruzione, ma sappiamo pochissimo dell'incendio che distrusse Roma. Ho quind… - ZZiliani : Ora, premesso che l’ingaggio di #DeLigt non è 9 milioni, ma (con i bonus) 12,5 netti, e a parte la follia dei 31 da… - KFesso : Gli auguro tutto il bene del mondo e che possano essere intelligenti così da gestire al meglio il loro rapporto, ma… - MaryZorzopatica : Nota speciale per Amici: Non si potevano rivedere le cose su internet quindi scrivevo TUTTO quello che succedeva su… -

Ultime Notizie dalla rete : Quindi tutto Quattro vulnerabilità permettono il controllo totale degli smartphone Android. Google avvisa: 'Qualcuno le sta sfruttando' Le falle, siglate CVE - 2021 - 1905 e CVE - 2021 - 1906, riguardano quindi i possessori di uno ... Tutto, dalla complessità della vulnerabilità alle metodologie di attacco, porta comunque a pensare che ...

Covid, la cura con nanoparticelle che distrugge il virus al 99,9%: lo studio in Australia In questo modo, si potrebbe porre fine alle morti correlate al Covid in tutto il mondo. Il farmaco ... 'L'RNA cerca il virus e ne distrugge il genoma, quindi il virus non può più replicarsi… ...

L'ambiente nella Costituzione Italiana | NewTuscia Le falle, siglate CVE - 2021 - 1905 e CVE - 2021 - 1906, riguardanoi possessori di uno ..., dalla complessità della vulnerabilità alle metodologie di attacco, porta comunque a pensare che ...In questo modo, si potrebbe porre fine alle morti correlate al Covid inil mondo. Il farmaco ... 'L'RNA cerca il virus e ne distrugge il genoma,il virus non può più replicarsi… ...