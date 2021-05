Quanti sono state davvero le morti causate dal coronavirus in Italia nel 2020? (Di giovedì 20 maggio 2021) (foto: Panuwat Dangsungnoen/EyeEm via Getty Images)Numeri, dati, statistiche hanno accompagnato la nostra quotidianità durante la pandemia, in particolare nell’anno del tutto eccezionale, purtroppo in negativo, 2020. Le anomalie sono state numerose, inclusa la mortalità in Italia, che stando ai dati ufficiali Istat fa registrare un aumento significativo rispetto al 2019, pari al 18% con 75.891 morti in più causati direttamente da Covid-19. Ora uno studio internazionale, cui ha preso parte anche l’università Statale di Milano, riprende in mano questi dati e indica che in vari paesi le cifra dei decessi da associare al coronavirus potrebbe essere stata un po’ sottostimata. In Italia, in particolare, l’aumento dei morti potrebbe anche sfiorare quota ... Leggi su wired (Di giovedì 20 maggio 2021) (foto: Panuwat Dangsungnoen/EyeEm via Getty Images)Numeri, dati, statistiche hanno accompagnato la nostra quotidianità durante la pandemia, in particolare nell’anno del tutto eccezionale, purtroppo in negativo,. Le anomalienumerose, inclusa la mortalità in, che stando ai dati ufficiali Istat fa registrare un aumento significativo rispetto al 2019, pari al 18% con 75.891in più causati direttamente da Covid-19. Ora uno studio internazionale, cui ha preso parte anche l’università Statale di Milano, riprende in mano questi dati e indica che in vari paesi le cifra dei decessi da associare alpotrebbe essere stata un po’ sottostimata. In, in particolare, l’aumento deipotrebbe anche sfiorare quota ...

Advertising

CottarelliCPI : . @valeriolundini mi ha chiesto quanti soldi ci sono in Italia. Miliardi o fantastiliardi? Qui la risposta...… - CarloCalenda : Mi assomiglia anche un po’. Diciamo la verità. E se votassero per quanti ce ne sono saremmo già al ballottaggio. ?? - MichelaMarzano : Quanti di quelli che vengono definiti “incidenti sul lavoro” quanti sono davvero imprevedibili? Quanti dipendono da… - brichiel : RT @FabRavezzani: Gentilmente, mi segnalate quanti club si sono complimentati con la @juventusfc per la vittoria della Coppa Italia? Grazie. - cladema83 : RT @FabRavezzani: Gentilmente, mi segnalate quanti club si sono complimentati con la @juventusfc per la vittoria della Coppa Italia? Grazie. -