Quando riaprono le palestre? Si va verso l’anticipo al 24 maggio al chiuso

(Di giovedì 20 maggio 2021) Lepotrebbero riaprire il 24al. E’ questa la proposta che filtra dalla cabina di regia che dovrà delineare le nuove riaperture e gli allentamenti sul fronte del Covid. Durante il consiglio dei ministri sarà dunque proposto di anticipare di una settimana la riapertura che al momento era fissata per l’1 giugno, mentre all’aperto lesono libere di riaprire. Per le piscine al, invece, si dovrà attendere l’1 luglio. SportFace.

Advertising

C_Miglio : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - zazoomblog : Quando riaprono palestre e piscine? Ultime novità maggio e giugno - #Quando #riaprono #palestre #piscine?… - zazoomblog : Quando riaprono sale giochi slot e scommesse? Ultime novità giugno e luglio - #Quando #riaprono #giochi #scommesse… - accioxjames : raga ma quando riaprono i cinemaa - simoneomar78 : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

... e trovano un break di 7 - 3 per l'11 - 13 con cui sii giochi. Galasso spedisce in rete l'... Il muro di Anselmo su Orefice vale il 20 - 16, mail game sembra indirizzato a favore dei ......Le regole in piscina Le regole nelle strutture termali Le date di riapertura Le palestre... Il personale deve indossare sempre la mascherina, i clienti solonon effettuano allenamenti. ...OSIMO - La piscina della Vescovara è pronta a riaprire al pubblico dalla prossima settimana, presumibilmente dal 25 maggio. Lo ha annunciato ieri il presidente del Team Marche, ...La più alta onorificenza italiana gli viene conferita dall’ambasciatore in Usa Armando Varricchio nel corso di una cerimonia nella sua residenza di Villa Firenze, presente la stampa italiana e america ...