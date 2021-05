Quali sono gli aiuti previsti dal nuovo decreto Sostegni (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Il nuovo decreto Sostegni del governo, detto “Imprese, lavoro, professioni”, contiene 77 articoli e stanzia 40 miliardi, di cui 17 destinati a imprese e professioni, 9 agli aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle persone in difficoltà. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa indetta per presentare il nuovo pacchetto di aiuti per fronteggiare la crisi innescata dal Covid-19. Il provvedimento contiene anche diverse misure relative al mondo dell’istruzione, compreso l’avvio del concorso ordinario per gli insegnanti e una nuova misura anti-licenziamenti che proroga il blocco fino al 28 agosto., ma solo per chi ha aderito alla cosiddetta cassa integrazione Covid. ... Leggi su wired (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Ildel governo, detto “Imprese, lavoro, professioni”, contiene 77 articoli e stanzia 40 miliardi, di cui 17 destinati a imprese e professioni, 9 aglisul credito, 4 ai lavoratori e alle persone in difficoltà. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa indetta per presentare ilpacchetto diper fronteggiare la crisi innescata dal Covid-19. Il provvedimento contiene anche diverse misure relative al mondo dell’istruzione, compreso l’avvio del concorso ordinario per gli insegnanti e una nuova misura anti-licenziamenti che proroga il blocco fino al 28 agosto., ma solo per chi ha aderito alla cosiddetta cassa integrazione Covid. ...

