Quali sono gli aiuti previsti dal nuovo decreto Sostegni (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal fondo per la ricerca di base alla garanzia statale per i mutui dei giovani, dal calcolo dei ristori per le partite Iva alla scuola. Ecco le misure in sintesi Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Il nuovo decreto Sostegni del governo, detto “Imprese, lavoro, professioni”, contiene 77 articoli e stanzia 40 miliardi, di cui 17 destinati a imprese e professioni, 9 agli aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle persone in difficoltà. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa indetta per presentare il nuovo pacchetto di aiuti per fronteggiare la crisi innescata dal Covid-19. Il provvedimento contiene anche diverse misure relative al mondo dell’istruzione, compreso l’avvio del concorso ordinario per ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal fondo per la ricerca di base alla garanzia statale per i mutui dei giovani, dal calcolo dei ristori per le partite Iva alla scuola. Ecco le misure in sintesi Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Ildel governo, detto “Imprese, lavoro, professioni”, contiene 77 articoli e stanzia 40 miliardi, di cui 17 destinati a imprese e professioni, 9 aglisul credito, 4 ai lavoratori e alle persone in difficoltà. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa indetta per presentare ilpacchetto diper fronteggiare la crisi innescata dal Covid-19. Il provvedimento contiene anche diverse misure relative al mondo dell’istruzione, compreso l’avvio del concorso ordinario per ...

Advertising

RobertoBurioni : Quello che non tutti capiscono è che fino al 9 novembre 2020 non era per nulla scontato che un vaccino efficace fos… - Internazionale : È online l’oroscopo di Rob Brezsny di questa settimana. E i compiti a casa: quali sono le tue tre opinioni più ut… - franzrusso : Nuova puntata della rubrica #TTSmart, nel progetto di #HPEInnolab. Si parla di #cloud per capire davvero che cos’è… - mike_fusco : RT @albertoinfelise: Un corrotto pregiudicato, condannato a 5 anni e 10 mesi, al quali sono stati concessi gli arresti domiciliari in manie… - FragniP : RT @albertoinfelise: Un corrotto pregiudicato, condannato a 5 anni e 10 mesi, al quali sono stati concessi gli arresti domiciliari in manie… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Cinque metodi per liberarsi della cellulite ... stimola l'eliminazione delle scorie e del grasso che si sono depositati attorno alle cellule e che ... soprattutto nelle zone più critiche del corpo, quali braccia, glutei, fianchi, addome e cosce. Il ...

MIGRANTI, LAMORGESE A TUNISI "FLESSIBILITÀ RIMPATRI'/ 'Linea diretta controllo coste' Questi sono i principali risultati dell'incontro di oggi a Tunisi tra il ministro dell'Interno ...poter finalmente tracciare insieme alle autorità tunisine le grandi direttrici politiche lungo le quali ...

COVID: COPRIFUOCO alle 23. QUALI sono le PROSSIME DATE importanti verso l'ELIMINAZIONE definitiva iLMeteo.it Dalla norma anti-licenziamenti alla Naspi, le misure per il lavoro Nel decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri entra il pacchetto di interventi da 4 miliardi voluto dal ministro Andrea Orlando. Arriva anche il contratto di rioccupazione post pandemi ...

Emergenza Gaza, la raccolta fondi Care/i amiche/i, la popolazione di Gaza è nuovamente sotto attacco israeliano, il quarto in dieci anni. i bombardamenti hanno causato, al 18 maggio, 1500 feriti e 224 morti dei quali 63 bambini. Son ...

... stimola l'eliminazione delle scorie e del grasso che sidepositati attorno alle cellule e che ... soprattutto nelle zone più critiche del corpo,braccia, glutei, fianchi, addome e cosce. Il ...Questii principali risultati dell'incontro di oggi a Tunisi tra il ministro dell'Interno ...poter finalmente tracciare insieme alle autorità tunisine le grandi direttrici politiche lungo le...Nel decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri entra il pacchetto di interventi da 4 miliardi voluto dal ministro Andrea Orlando. Arriva anche il contratto di rioccupazione post pandemi ...Care/i amiche/i, la popolazione di Gaza è nuovamente sotto attacco israeliano, il quarto in dieci anni. i bombardamenti hanno causato, al 18 maggio, 1500 feriti e 224 morti dei quali 63 bambini. Son ...