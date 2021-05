Puglia | corona virus | dati in ulteriore miglioramento nell’ultima settimana Gimbe

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 20 maggio 2021) Di Francesco Santoro:epidemiologici in continuoindopo mesi di cattive notizie. Diminuisce ancora il numero degli attualmente positivi per 100mila abitanti: sono 931, con una variazione dei nuovi contagi in calo di ben 40 punti percentuali. L’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica è scesa al 27 per cento (era al 36), mentre il dato delle terapie intensive si ferma al 21 per cento. È quanto emerge dal report della Fondazione. «Continua la riduzione dei nuovi casili –afferma il presidente dell’organismo indipendente Nino Cartabellotta– che dimostra come gli effetti ottenuti grazie a sei settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale. Si rileva tuttavia una riduzione dei tamponi ...