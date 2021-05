Prosciutto di Parma, nuove regole per una filiera migliore (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiama Parsutt, Parma ham high SUsTainability sTandard, ed è il progetto promosso dal Crea di Reggio Emilia per migliorare la filiera del Prosciutto di Parma. Convolta anche la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio di Tutela. Il Crea di Reggio Emilia con la Regione Emilia-Romagna promuovono un progetto per portare nuove regole nella filiera di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiama Parsutt,ham high SUsTainability sTandard, ed è il progetto promosso dal Crea di Reggio Emilia per migliorare ladeldi. Convolta anche la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio di Tutela. Il Crea di Reggio Emilia con la Regione Emilia-Romagna promuovono un progetto per portarenelladi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

minipetaI : prosciutto crudo di parma come header ... - mmodm_romano : @Lolitablack77 Prosciutto di Parma? - ____Kalon____ : Prosciutto di parma DOP - CiccioniSe : RT @SalumiAmo: C'è molto lavoro da fare, ma il sistema non è fermo al palo. Nel settore della #salumeria si moltiplicano i progetti verso u… - SalumiAmo : C'è molto lavoro da fare, ma il sistema non è fermo al palo. Nel settore della #salumeria si moltiplicano i progett… -