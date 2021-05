Propaganda Live | il musicista Roberto Angelini lascia dopo le polemiche «Chiedo scusa | mi prendo una pausa»

(Di giovedì 20 maggio 2021)“Ripongo la chitarra nella custodia e miuna“. Ilfa un passo indietro.leper un caso di lavoro in nero nel ristorante che gestiva a Roma, l’artista romano ha deciso di farsi momentaneamente da parte,ndo – a quanto apprendiamo – il cast del programma di La7, di cui faceva parte. Secondo fonti vicine alla trasmissione, domani sera il conduttore Zoro farà riferimento all’accaduto durante la diretta. L’annuncio delè arrivato oggi, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram,una controversia a puntate nata proprio sui social e ...

Con una foto dello strumento riposto nell'involucro e questa frase postata sui sui suoi profili Facebook e Instagram Roberto Angelini, il musicista della trasmissione Propaganda Live condotta da Diego Bianchi (Zoro), ha annunciato la sua decisione di prendersi una pausa. Roberto Angelini si prende una pausa da tutto, anche da Propaganda Live. L'annuncio, che era da alcuni atteso dopo la polemica che l'ha travolto nell'ultima settimana, è puntualmente arrivato poche ore fa via social. "Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa". Con una foto dello strumento riposto nell'involucro e questa frase postata sui sui suoi profili Facebook e Instagram