Profondo rosso nei conti del M5S: solo 100mila euro in cassa, Casaleggio ne chiede almeno il doppio (Di giovedì 20 maggio 2021) Acque agitate nei Cinquestelle, in attesa che il “messìa” Giuseppe Conte risolva il contenzioso in atto con la Casaleggio Associati. Intanto, però, va eletto come leader per dargli – come direbbe Salvini – i “pieni poteri”. “Abbiamo alcuni ritardi, ma credo che a fine maggio o massimo i primi di giugno potremo fare questa votazione su Giuseppe Conte alla guida del M5S”, ha detto il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D’Incà, nella puntata di Porta a Porta. L’incoronazione di Conte alla guida del Movimento “Ormai Conte è la nostra guida, occorre che facciamo una votazione ed è per questo che chiediamo di poter votare, o sulla piattaforma o su un’altra. Rousseau in tutti questi anni ha funzionato molto bene, io ringrazio Davide Casaleggio per tutto il lavoro fatto. Ora noi andiamo verso un neo-Movimento, costruendo una nuova storia per un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Acque agitate nei Cinquestelle, in attesa che il “messìa” Giuseppe Conte risolva il contenzioso in atto con laAssociati. Intanto, però, va eletto come leader per dargli – come direbbe Salvini – i “pieni poteri”. “Abbiamo alcuni ritardi, ma credo che a fine maggio o massimo i primi di giugno potremo fare questa votazione su Giuseppe Conte alla guida del M5S”, ha detto il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D’Incà, nella puntata di Porta a Porta. L’incoronazione di Conte alla guida del Movimento “Ormai Conte è la nostra guida, occorre che facciamo una votazione ed è per questo che chiediamo di poter votare, o sulla piattaforma o su un’altra. Rousseau in tutti questi anni ha funzionato molto bene, io ringrazio Davideper tutto il lavoro fatto. Ora noi andiamo verso un neo-Movimento, costruendo una nuova storia per un ...

