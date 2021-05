Produzione del vaccino ai militari, la sorpresa del Decreto Sostegni bis (Di giovedì 20 maggio 2021) «Un Decreto che vuole un'Italia che guarda al futuro ma che non lascia indietro nessuno». Queste le parole con cui Draghi ha descritto il dl Sostegni bis in conferenza stampa. Oggi il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il nuovo dl che cuba circa 40 miliardi, di cui la gran parte destinati alle imprese e al mondo produttivo in generale. E infatti 17 sono destinati a Sostegni per le aziende e le professioni 9 alle imprese per aiuti sul credito e sulla liquidità e 4 ai lavoratori e alle fasce più in difficoltà. Questa somma è stata studiata sia per supplire all'emergenza immediata che per accompagnare gli operatori verso il percorso futuro. Le novità rispetto ai precedenti decreti sono tutti di natura squisitamente economica. La prima riguarda il fatto che oltre al criterio del fatturato si potrà optare anche per quello ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 maggio 2021) «Unche vuole un'Italia che guarda al futuro ma che non lascia indietro nessuno». Queste le parole con cui Draghi ha descritto il dlbis in conferenza stampa. Oggi il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il nuovo dl che cuba circa 40 miliardi, di cui la gran parte destinati alle imprese e al mondo produttivo in generale. E infatti 17 sono destinati aper le aziende e le professioni 9 alle imprese per aiuti sul credito e sulla liquidità e 4 ai lavoratori e alle fasce più in difficoltà. Questa somma è stata studiata sia per supplire all'emergenza immediata che per accompagnare gli operatori verso il percorso futuro. Le novità rispetto ai precedenti decreti sono tutti di natura squisitamente economica. La prima riguarda il fatto che oltre al criterio del fatturato si potrà optare anche per quello ...

