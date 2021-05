Privacy, la follia del Garante: “Troppa trasparenza sul sito del ministero”. Così il registro incontri di Cingolani viene rimosso per evitare sanzioni. Lui: “Surreale, quasi la lascio e pago la multa” (Di giovedì 20 maggio 2021) La trasparenza in Italia non è mai Troppa, ma a volte sì. Lo ha appena scoperto, suo malgrado, il ministro Roberto Cingolani. “Guarda ho in linea un giornalista, dice che sul sito non trova l’agenda dei miei incontri. Allora, ‘trasparenza’, poi dove vado? Altri contenuti. Poi? Dati ulteriori? Sì, e poi?”. Il ministro della Transizione Ecologica, al telefono con ilfattoquotidiano.it e in linea anche la divisione che si occupa del sito istituzionale, alla fine ritrova la sua agenda degli incontri, quella specie di ‘bussola della trasparenza’ nei rapporti con imprese e lobby che è stata una recente conquista nei ministeri, dal Mise a quello dell’Ambiente. Dell’assenza si era accorta l’associazione The Good Lobby, sempre vigile in materia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Lain Italia non è mai, ma a volte sì. Lo ha appena scoperto, suo malgrado, il ministro Roberto. “Guarda ho in linea un giornalista, dice che sulnon trova l’agenda dei miei. Allora, ‘’, poi dove vado? Altri contenuti. Poi? Dati ulteriori? Sì, e poi?”. Il ministro della Transizione Ecologica, al telefono con ilfattoquotidiano.it e in linea anche la divisione che si occupa delistituzionale, alla fine ritrova la sua agenda degli, quella specie di ‘bussola della’ nei rapporti con imprese e lobby che è stata una recente conquista nei ministeri, dal Mise a quello dell’Ambiente. Dell’assenza si era accorta l’associazione The Good Lobby, sempre vigile in materia ...

Advertising

Rosi72620294 : @M0NIETTA @samishg80 Diciamo che era inevitabile questo taglio e nonostante cio' le persone continuano a sostare da… - Pixty3 : RT @mrk4m1: @DeviLsLawyer_ @LiberoPetrucci Rinunciare alla riservatezza per avere libertà di movimento. Che cazzata. Primo: privacy non è s… - Silvia94581613 : RT @mrk4m1: @DeviLsLawyer_ @LiberoPetrucci Rinunciare alla riservatezza per avere libertà di movimento. Che cazzata. Primo: privacy non è s… - uraniopovero_ : 'Invocare la privacy per queste cose è follia. Io voglio sapere se il collega che siede accanto a me è un ebreo. Al… - AndreaGressani : L'assurdo del garante sulla privacy. Il datore di lavoro non deve sapere e non può discriminare i propri dipendenti… -