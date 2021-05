Prima dose di vaccino anche al principe William

Advertising

Il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico della 95enne regina Elisabetta dopo suo padre Carlo, ha ricevuto oggi ladel vaccino anti Covid nell'ambito del programma condotto finora nel Regno Unito a ritmo di record europeo. Il duca di Cambridge, 38 anni, ha rispettato il suo turno per fascia di età ed è ...Ancoradi passare alla vaccinazione dei più giovani, per i quali si stanno aprendo in questi giorni le prenotazioni un po' in tutte le Regioni. Loading... Ad esempio giovedì 20 la Lombardia ...Parte a Milano il primo studio clinico in Italia che indaga la connessione fra vaccinazione anti-Covid ed eventi trombotici. A condurlo sono il Centro cardiologico Monzino (Ccm) e l'università Statale ...Cinema gratis per coloro che si sono vaccinati contro il Covid-19. È l’iniziativa lanciata dalla Cineteca Milano Meet, sala che ha preso il posto dello Spazio Oberdan a Milano. Da venerdì 21 maggio a ...