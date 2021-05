(Di giovedì 20 maggio 2021) Lafederale dellaè al lavoro per accertaresuinel settore arbitrale. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali – come apprende l’Ansa – cominciato oltre un mese fa, è atteso a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell’Aia, lasi è subito attivata promuovendo un’indagine interna ad ampio spettro per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione deia qualsiasi livello. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Presunte alterazioni sui rimborsi spese degli arbitri: la procura #Figc indaga -

Ultime Notizie dalla rete : Presunte alterazioni

MeridioNews - Edizione Sicilia

... precoce occorre però ricorrere ad uno screening che coinvolga tutte le donne... come infossamento o raggrinzimento, nonchè eventualidel profilo della ......fotografica ha evidenziato la genuinità delle stesse non riscontrando manomissioni o'. ... cronache diAbduction ci portano anche nella valle dello Spezzino e dibasi ...La Procura federale della Figc è al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali – come apprende l’Ansa – c ...Un rinvio per completare le operazioni di trascrizione delle intercettazioni disposte durante le indagini. E’ quanto chiesto e ottenuto dai periti nominati dal Tribunale – Giuseppe Rinzivillo e Santo ...