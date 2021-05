Premier League | Ruben Dias del Manchester City nominato giocatore dell’anno

(Di giovedì 20 maggio 2021)è il miglior calciatore della2020-2021. L’ex difensore del Benfica, prelevato dai Citizens la scorsa estate, ha vinto il premio dedicato alche si è distinto più degli anni nell’ultima stagione. Il 24enne centrale portoghese ha cambiato il volto agli uomini di Guardiola, che hanno blindato la difesa (solo 32 gol subiti) anche grazie alle prestazioni del classe 1997, bravo anche in impostazione. Un esordiente che inha avuto subito un impatto decisivo per la conquista del titolo. SportFace.

Steven Gerrard entra nella Hall Of Fame della Premier League grazie ai voti degli appassionati. L'ex centrocampista del Liverpool, attuale allenatore dei Rangers di Glasgow, si unisce ad Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard e Dennis Bergkamp.