Precari | delusione della Lega Sasso | “A settembre cattedre ancora vuote Pittoni | “Stabilizzazione docenti rimandata Daremo battaglia”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Se la bozza del Decreto nella parte che riguarda la scuola dovesse essere confermata, non posso che esprimere tutta la mia disapprovazione". E' il commento di Rossano), sottosegretario all'Istruzione, in merito alle prime indicazioni per la scuola relative al decreto sostegni bis. L'articolo .

Advertising

Raffael11845896 : @cescverducci Il concorso ordinario non deve essere scavalcato da una SANATORIA. La meritocrazia deve prevalere sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Precari delusione

Orizzonte Scuola

Tutto questo mentre sono impegnatissimo con la mia famiglia perchè anche iabbiamo moglie, ... Con grandissimaleggo la prima domanda. Argomento: prove geotecniche sui fanghi delle ...C'è tantatra le diverse migliaia di candidati del concorso straordinario per docenti della scuola ... LA RABBIA DEIMonta la rabbia per la piega che sta prendendo il concorso ...Lo scorso 15 Maggio, in tarda serata, un ventenne marsalese ha contattato la Sala Operativa della Questura di Trapani, manifestando al suo interlocutore l’intenzione di suicidarsi. Ricevuta la notizia ...Lo scorso 15 maggio, in tarda serata, un ventenne marsalese ha contattato la Sala Operativa della Questura di Trapani, manifestando al ...