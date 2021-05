Poste Italiane consegna 35.650 dosi di vaccino nella Bergamasca (Di giovedì 20 maggio 2021) Arriveranno a destinazione venerdì 21 maggio i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, l’ASST Bergamo Ovest Treviglio e l’ASST Bergamo Est di Alzano Lombardo di 35.650 dosi di vaccini di cui 31.700 dosi di Moderna e 3.950 di Johnson&Johnson. nella mattinata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la destinazione finale presso le strutture della Bergamasca. “Sono particolarmente orgoglioso della nostra collaborazione con l’Esercito Italiano nell’ambito del?piano di somministrazione nazionale dei vaccini: un bacino potenziale?del 37% della popolazione verrà vaccinato grazie alle ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Arriveranno a destinazione venerdì 21 maggio i furgoni del corriere di, SDA, per lapresso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, l’ASST Bergamo Ovest Treviglio e l’ASST Bergamo Est di Alzano Lombardo di 35.650di vaccini di cui 31.700di Moderna e 3.950 di Johnson&Johnson.mattinata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la destinazione finale presso le strutture della. “Sono particolarmente orgoglioso della nostra collaborazione con l’Esercito Italiano nell’ambito del?piano di somministrazione nazionale dei vaccini: un bacino potenziale?del 37% della popolazione verrà vaccinato grazie alle ...

Advertising

lamiabelvetta : @Robbetta @GassmanGassmann Vai sul sito di poste italiane ed è tutto spiegato. Oggi grazie allo spid fatto così ho… - NaismithJunior : @GassmanGassmann Non so, io ho impiegato una quindicina di minuti più passaggio da poste italiane per il riconoscim… - TamyRonc : @GassmanGassmann Io l ho fatto con poste italiane e non ho avuto problemi - Danielavolante3 : @GassmanGassmann Lo ricordo come uno dei peggiori incubi della mia vita. Ho cominciato a farlo 2 anni fa con poste… - LucaPicariello1 : @fgavazzoni Concordo assolutamente. Piuttosto andrebbero implementate misure di messa in sicurezza come la vaccinaz… -