Portogallo, i convocati di Santos per difendere il titolo agli Europei (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei convocati per gli Europei. Sono 26 gli elementi che proveranno a difendere il titolo. Unico della Serie A è il capitano, Cristiano Ronaldo. Questa la lista completa: PORTIERI: Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lione), Rui Silva (Granada)DIFENSORI: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund);CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (Porto), William Carvalho (Bétis)ATTACCANTI: Pedro Gonçalves (Sporting ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ct del, Fernando, ha diramato la lista deiper gli. Sono 26 gli elementi che proveranno ail. Unico della Serie A è il capitano, Cristiano Ronaldo. Questa la lista completa: PORTIERI: Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lione), Rui Silva (Granada)DIFENSORI: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund);CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (Porto), William Carvalho (Bétis)ATTACCANTI: Pedro Gonçalves (Sporting ...

Advertising

sportli26181512 : Europei, Ronaldo unico 'italiano' tra i convocati del Portogallo: Il ct lusitano Fernando Santos ha chiamato 26 cal… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Portogallo, Mario Rui non convocato per l’Europeo: UFFICIAL… - MondoNapoli : Mario Rui fuori dalla lista dei convocati del Portogallo per Euro 2020 - - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus verso #JuveInter #JuventusInter #Cristiano ??… - gilnar76 : Convocati Portogallo per ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -