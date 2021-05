Portabandiera Italia alle Olimpiadi 2021 | chi ha sventolato il tricolore nella storia? Da Bragaglia a Viviani e Rossi

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) Eliae Jessicasaranno idell’di Tokyo. Il ciclista e la tiratrice sono stati scelti da Giovanni Malagò, Presidente del Coni, per guidare la delegazione azzurra durante la Cerimonia d’Apertura in programma il pmo 23 lugliocapitale giapponese. Per la prima voltail Bel Paese si affiderà a un uomo e una donna per quello che è il momento sportivo più importante al mondo: prima di oggi, infatti, si era sempre optato per ilunico. Prima volta assoluta anche per gli sport di cui sono rappresentati i nostri atleti, ovvero ciclismo e tiro a volo. Sono entrambi Campioni Olimpici: il veneto trionfò ...