Pomezia | da sogno a incubo | comprano casa ma la trovano occupata da una donna ai domiciliari per sfruttamento di prostituzione minorile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 maggio 2021) E’ una storia assurda, ma assolutamente vera, quella che vede protagonisti una coppia, Anna e Marco, lo Stato e unache faceva riti woodoo per far prostituire minorenni. Marco e Anna, lei incinta all’ottavo mese, dopo essersi sposati hanno compratoper andare a vivere insieme a, nel quartiere di Martin Pescatore, ma al momento di entrare nell’abitazione tanto sognata, è iniziato l’: all’interno, infatti, ci hanno trovato una, Florence Omorawa, una 42enne nigeriana a cui era stati dati gli arrestiproprio nellache la coppia aveva acquistato con i sudati risparmi e che sarebbe servita per riunirla. Già, perché Anna e Marco fino a quel momento avevano vissuto un amore “pendolare”, con 150 chilometri che li dividevano: lui ...