Politiche Giovanili, Zingaretti: con bando Vitamina G oltre 2,3 mln di euro per 100 giovani proposte under 35 (Di giovedì 20 maggio 2021) Pubblicata la graduatoria sul sito di Regione Lazio: 100 progetti under 35 vincitori con premio a fondo perduto di 25mila euro ciascuno "La Regione Lazio riparte dai giovani con Vitamina G, una grande scommessa per la nuova generazione che avrà a disposizione maggiori opportunità, servizi e spazi per realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica. Una sorta di cura energetica e ricostituente per far ripartire tutta la Regione, che ha coinvolto oltre 1.000 giovani del nostro territorio e che li vedrà protagonisti dal punto di vista economico, culturale e sociale del nostro territorio. La Regione Lazio finora ha sempre investito nelle Politiche giovanili e nel futuro dei nostri ragazzi e grazie a questo progetto raggiungiamo l'obiettivo di ...

