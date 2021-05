Policlinico di Bari | pronto soccorso | ritorno alla normalità Dopo l' incendio

(Di giovedì 20 maggio 2021) Di Francesco Santoro: L’attività deldeldiè tornata a pieno regimel’divampato nella notte tra domenica e lunedì. «Sono stati subito ripristinati tutti gli impianti danneggiati, verificata l’integrità dei solai ed è stata effettuata la pulizia dei canali di aerazione con la sostituzione dei filtri d’aria-comunica la direzione generale della principale struttura ospedaliera della Puglia-. Questa mattina sono stati completati gli ultimi interventi di sanificazione degli ambienti. Tutti i pazienti che erano stati trasferiti nel modulo esterno per le emergenze sono stati trattati e presi in carico dai reparti o dimessi a domicilio». L'articolodi: ...

Advertising

Telebari : Incendio al Policlinico di Bari, dopo 4 giorni riapre il Pronto soccorso - #Bari #Notizie - - Trmtv : Incendio in Policlinico Bari: riaperto pronto soccorso - BariLive : Bari: Policlinico di Bari, dopo l'incendio riprendono le attività nel Pronto Soccorso - LaGazzettaWeb : Policlinico Bari, dopo l'incendio riprendono le attività nel Pronto Soccorso - Borderline_24 : #Bari, riapre il pronto soccorso del #Policlinico dopo l'incendio -

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Bari

La vittima, soccorsa dal personale 118 giunto sul posto, è stata prima trasportata presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi e successivamente condotta presso ildiper una consulenza ...Soccorso da personale 118 è stato condotto prima all'ospedale Perrino di Brindisi e poi aldidove è stato sottoposto a intervento chirurgico per l'estrazione di frammenti di ...Dopo quasi quattro giorni di chiusura a causa dell'incendio scoppiato nella notte tra domenica e lunedì scorsi, il pronto soccorso del Policlinico di Bari ha ripreso la piena attività ...Tutti i pazienti che erano stati trasferiti nel modulo esterno per le emergenze sono stati trattati e presi in carico dai reparti o dimessi a domicilio ...