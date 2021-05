Poco M3 Pro 5G, lo smartphone 5G più economico in Italia (Di giovedì 20 maggio 2021) (Foto: Poco)Si abbassa ancora la richiesta minima in Italia per portarsi a casa uno smartphone 5G con la presentazione di Poco M3 Pro 5G che debutta con un prezzo di appena 159,99 euro strizzando l’occhio a chi ha Poco budget, ma cerca sostanza e soprattutto vuole provare le reti di nuova generazione. Il design è quello ormai tradizionale di Poco con la scelta di colorazioni accese come il giallo Poco, accompagnato da un più elegante blu (cool blue) e da un nero in realtà grigio scuro (power black). La scritta “Poco” è ben leggibile appena sotto l’alloggiamento del triplo sensore fotografico su sfondo nero nello spigolo superiore sinistro del retro. Si è lavorato di lima sul fronte per ridurre al minimo i bordi attorno al display da 6.5 pollici, ... Leggi su wired (Di giovedì 20 maggio 2021) (Foto:)Si abbassa ancora la richiesta minima inper portarsi a casa uno5G con la presentazione diM3 Pro 5G che debutta con un prezzo di appena 159,99 euro strizzando l’occhio a chi habudget, ma cerca sostanza e soprattutto vuole provare le reti di nuova generazione. Il design è quello ormai tradizionale dicon la scelta di colorazioni accese come il giallo, accompagnato da un più elegante blu (cool blue) e da un nero in realtà grigio scuro (power black). La scritta “” è ben leggibile appena sotto l’alloggiamento del triplo sensore fotografico su sfondo nero nello spigolo superiore sinistro del retro. Si è lavorato di lima sul fronte per ridurre al minimo i bordi attorno al display da 6.5 pollici, ...

