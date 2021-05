Playoff Serie C, primo turno nazionale: ecco tutti gli accoppiamenti (Di giovedì 20 maggio 2021) Arrivano i sorteggi del primo turno della fase nazionale dei Playoff promozione in Serie C. Sono stati resi noti questa mattina gli accoppiamenti per il primo turno dei Playoff nazionali di Serie C. Il sorteggio, svoltosi alle 11:00 di oggi, prevedeva cinque teste di Serie – Renate, Bari, Avellino Südtirol e Modena – più 5 squadre che hanno passato le prime due fasi dei Playoff: Palermo, Albinoleffe, FeralpiSalò, Matelica e Pro Vercelli. Le gare di andata si svolgeranno domenica 23, mentre il match di ritorno è fissato per mercoledì 26 marzo.Playoff Serie C, SORTEGGIO FASE nazionale: SARA’ PALERMO-AVELLINODi seguito, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Arrivano i sorteggi deldella fasedeipromozione inC. Sono stati resi noti questa mattina gliper ildeinazionali diC. Il sorteggio, svoltosi alle 11:00 di oggi, prevedeva cinque teste di– Renate, Bari, Avellino Südtirol e Modena – più 5 squadre che hanno passato le prime due fasi dei: Palermo, Albinoleffe, FeralpiSalò, Matelica e Pro Vercelli. Le gare di andata si svolgeranno domenica 23, mentre il match di ritorno è fissato per mercoledì 26 marzo.C, SORTEGGIO FASE: SARA’ PALERMO-AVELLINODi seguito, ...

