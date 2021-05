PLAYOFF SERIE C, PALERMO-AVELLINO: ECCO L’ORARIO DELLA PARTITA (Di giovedì 20 maggio 2021) Il PALERMO affronterà l'AVELLINO.Grazie alla vittoria conquistata ai danni DELLA Juve Stabia fra le mura dello Stadio "Romeo Menti", i rosanero hanno staccato il pass per il primo turno DELLA Fase Nazionale dei PLAYOFF di SERIE C. E domenica 23 maggio, al "Renzo Barbera" sfideranno proprio gli uomini di Piero Braglia: il match andrà in scena alle ore 17:30, mentre la gara di ritorno è in programma al "Partenio Lombardi" il prossimo mercoledì 26 maggio.L'accoppiamento è stati definito dalla Lega Pro tramite sorteggio (QUI GLI ACCOPPIAMENTI). L'AVELLINO, testa di SERIE, ha diritto a giocare il ritorno in casa; in caso di parità nel doppio confronto, passerà il turno la squadra testa di SERIE, ovvero proprio la compagine campana, in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilaffronterà l'.Grazie alla vittoria conquistata ai danniJuve Stabia fra le mura dello Stadio "Romeo Menti", i rosanero hanno staccato il pass per il primo turnoFase Nazionale deidiC. E domenica 23 maggio, al "Renzo Barbera" sfideranno proprio gli uomini di Piero Braglia: il match andrà in scena alle ore 17:30, mentre la gara di ritorno è in programma al "Partenio Lombardi" il prossimo mercoledì 26 maggio.L'accoppiamento è stati definito dalla Lega Pro tramite sorteggio (QUI GLI ACCOPPIAMENTI). L', testa di, ha diritto a giocare il ritorno in casa; in caso di parità nel doppio confronto, passerà il turno la squadra testa di, ovvero proprio la compagine campana, in ...

