Playoff Serie B | Venezia da urlo | è finale per la A

Il Venezia ha difeso il punteggio della gara di andata e conquistato l'accesso alla finale dei Playoff di Serie B: il Lecce non va oltre l'1-1 Il Venezia si giocherà la promozione nella finale Playoff di Serie B grazie al successo nel doppio confronto contro il Lecce, fermato sull'1-1 al Via del Mare e incapace di ribaltare la sconfitta dell'andata. La squadra di Paolo Zanetti attende ora la vincente di Monza-Cittadella.

federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - Cice_Bea : RT @Gazzetta_it: Serie B, Lecce-Venezia finisce in pari: lagunari in finale per la A - Gazzetta_it : Serie B, Lecce-Venezia finisce in pari: lagunari in finale per la A - ManLanTuit : #LecceVenezia 1-1 #Venezia prima finalista playoff #SerieBKT Entrambe meritavano la finale. Partita intensa con a… - HCE__ : RT @TgrRaiPuglia: #SerieB: sfuma la promozione in serie A per il Lecce -